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Преступления Происшествия

Таможенники водителя фуры с таблетками для похудения

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники задержали водителя грузовика с незаконными сильнодействующими препаратами.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Как сообщает ведомство, автомобиль остановили в районе пос. Акбулак в Оренбургской области. По документам он вез яблоки и груши, но в кабине водителя нашли пакеты, в которых было 55 банок с капсулами Lishou и 30 коробок с капсулами Lipotrim. Документов на этот товар не было.

Экспертиза показала, что в капсулах содержится более 960 г сильнодействующего вещества сибутрамин, его используют для похудения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Гид потребителя

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