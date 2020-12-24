Таможенники водителя фуры с таблетками для похудения

Самарские таможенники задержали водителя грузовика с незаконными сильнодействующими препаратами.

Как сообщает ведомство, автомобиль остановили в районе пос. Акбулак в Оренбургской области. По документам он вез яблоки и груши, но в кабине водителя нашли пакеты, в которых было 55 банок с капсулами Lishou и 30 коробок с капсулами Lipotrim. Документов на этот товар не было.

Экспертиза показала, что в капсулах содержится более 960 г сильнодействующего вещества сибутрамин, его используют для похудения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.