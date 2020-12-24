В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание"

В среду, 23 декабря, в Самаре состоялась церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание", которая проводится в регионе уже 13 лет.

Жителей региона, чьи трудовые подвиги и добрые дела в уходящем году были отмечены народным голосованием, поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За эти годы было рассмотрено 7048 заявок. Традиционно среди участников акции - люди, внесшие весомый вклад в развитие промышленности, науки, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, спорта, образования, культуры и других сфер жизни.

В этом году лауреатами акции стали 18 человек в шести номинациях: "Наследники Победы", "Память и Слава", "Мы вместе", "Признание и Уважение", "Герои нашего времени", "Единство и успех". Достойных представителей каждой номинации народным голосованием определили сами жители региона.

Лауреатом акции "Народное признание" в номинации "Признание и уважение" стал главный врач одного из крупнейших ковид-госпиталей страны - областной клинической больницы им. В.Д.Середавина, доктор медицинских наук Сергей Пушкин. Сегодня весь коллектив ковид-госпиталя, ежедневно рискуя своим здоровьем, спасает жизни наших земляков.

"Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, и оправдать ваше доверие. Вы очень много времени и сил уделяете тем проблемам, которые сегодня существуют, и всегда откликаетесь на наши просьбы. Большое спасибо вам за вклад в развитие региона!" - поблагодарил губернатора Сергей Пушкин.

Лауреатами акции "Народное признание" стали представители ветеранских организаций, работники библиотек, сотрудники промышленных предприятий, пожарные, учителя, врачи и школьники. "Я хочу от всей души вас поблагодарить за ваш вклад в развитие региона, за ваши большие сердца, щедрые души, за все, что вы делаете для жителей Самарской области, за ту помощь, которую оказываете буквально каждому человеку", - в завершение торжественной церемонии отметил Дмитрий Азаров.

Полную версию торжественной церемонии награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание-2020" можно будет увидеть 27 декабря в эфире телеканалов "Россия24" - в 14:00, "Губерния" - в 15:00, "Тольятти 24" - в 15:30.