АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по реконструкции и технологическому подключению участков магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в Духовницком и Балаковском районах Саратовской области.

Плановые мероприятия проводились с августа 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение надежности и экологической безопасности транспортировки нефти по системе трубопроводов ПАО "Транснефть".

Строительные работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Произведен монтаж новых участков линейной части трубопровода общей протяженностью около 50 км, построен подводный переход через р. Красная. Прокладка новых участков осуществлялась параллельно заменяемому трубопроводу в отдельную траншею. Выполнены пересечения с инженерными коммуникациями и полевыми дорогами, произведен монтаж 7 единиц запорной арматуры и камеры приема средств очистки и диагностики.

Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы стальные трубы повышенного класса прочности с улучшенным изоляционным покрытием, характеризующиеся повышенным сроком эксплуатации. Завершены сварочные и пусконаладочные работы, гидравлические испытания и внутритрубная диагностика.

Подключение участков к МН Куйбышев — Тихорецк выполнено за 72 часа без остановки транспортировки нефти. В работах были задействованы 190 человек и 92 единицы специальной техники.