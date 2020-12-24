Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за жизненно важные решения

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 24 декабря, в большом интервью sova.info по итогам 2020 года рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.

"Не за похвалу работаю - я работаю для людей, чувствую свою ответственность за каждого жителя Самарской области, за справедливость и продуманность принимаемых решений. И не все решения будут хвалить. Иногда нужно принимать жесткие решения, и мы их принимаем, - заявил Дмитрий Азаров. - Не в интересах меньшинства, а в интересах абсолютного большинства наших граждан. А критика будет всегда".

В качестве примера губернатор привел вопрос с дистанционным образованием. "Мы обязаны ориентироваться в этой ситуации на рекомендации эпидемиологов, инфекционистов, ведущих врачей, которые понимают, где угрозы больше, а где меньше", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Такие вопросы не решаются голосованием, уверен глава региона.

"Я обязан брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные решения. Но эти решения будут обеспечивать безопасность жителей, а значит развитие региона, - сказал Дмитрий Азаров. - Всегда выступал за справедливость и продуманность решений, и это самое трудное в работе - найти среди них оптимальное".