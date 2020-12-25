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ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис.

Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка.

Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по Госпрограмме-2020.

"Ипотека — один из самых востребованных банковских продуктов, но в то же время — это технически сложная процедура для заемщика, которая требует немало времени. ПСБ стремится к полной цифровизации ипотеки: у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. С новым сервисом оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным", — прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.

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