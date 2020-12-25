Сельская ипотека Россельхозбанка признана лучшим социальным проектом

Россельхозбанк получил премию RETAIL FINANCE AWARDS 2020 в номинации "Лучший социальный проект" за реализацию программы льготной сельской ипотеки. Премия учреждена авторитетным аналитическим журналом "The Retail Finance" и вручается ежегодно за достижения в развитии финансового рынка в России.

На текущий момент Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей льготной сельской ипотеки по всей стране. Это позволило улучшить жилищные условия уже около 36 тысячам россиян. По статистике РСХБ, 45% кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет. По выдачам сельской ипотеки лидируют Башкортостан, Ленинградская область, Новосибирская область, Татарстан, Удмуртия.

"Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы конкурса высоко оценили вклад Россельхозбанка в реализацию программы сельской ипотеки и отметили социальную значимость инициативы. Банк как основной участник программы "Комплексного развития сельских территорий" отмечает большой интерес к приобретению жилья в сельских территориях. При этом программа востребована как среди жителей сельской местности, так и среди горожан", — прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса АО "Россельхозбанк" Светлана Вишнякова.

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 1,9% годовых. Программа сельской ипотеки уникальна тем, что решает комплекс стратегически важных социальных задач по улучшению жилищных условий сельского населения, повышению инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, повышению уровня занятости сельского населения и сохранения доли сельского населения на уровне ¼ от общей численности населения России, повышению доли благоустроенных домовладений.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS была учреждена в 2007 году аналитическим журналом "The Retail Finance" с целью отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ретейла.