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Самарская компания получила миллион рублей от Альфа-Банка

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк объявил итоги акции, в рамках которой 10 новых клиентов — предпринимателей и юрлиц получили по 1 млн рублей за открытие расчетного счета. Напомним, акция проходила с 21 сентября до 30 ноября 2020 года.

В число победителей вошел самарский предприниматель. ООО "Волгапромхолод Плюс" занимается продажей, ремонтом и обслуживанием промышленного холодильного оборудования.

"Когда узнал, что моя компания вошла в число победителей, не поверил. Думал, что это розыгрыш или мошенники. Окончательно поверил, только когда увидел деньги на своем счету", — делится впечатлениями руководитель компании Иван Белов. Выигрыш планируется направить на развитие бизнеса. "Когда осенью открывал компанию, необходимо было выбрать банк-партнер. Счета сначала открыл в нескольких банках, но решил остаться в Альфа-Банке — менеджер все быстро и подробно объяснил, в работе нет проволочек и сбоев. В своем решении я не прогадал", — отметил бизнесмен.

"У малого бизнеса немало забот, в этом году им пришлось особенно непросто строить и развивать свое дело. Альфа-Банк всегда стремится помочь клиентам, поэтому мы предлагаем простые, честные и по-настоящему выгодные условия. 10 наших новых клиентов получили "живые" деньги, выгодный тариф и лучшие в России финансовые решения для ежедневного ведения бизнеса", — прокомментировала директор малого и микробизнеса Альфа-Банка в Самаре Владимир Войнов.

До конца года клиенты банка смогут воспользоваться особыми условиями: в рамках тарифа "Просто 1%" открытие счета, обслуживание и переводы полностью бесплатные, комиссия составит 1% от поступлений на счет и всего 1% за эквайринг. А за бизнес-расходы по карте начисляется до 5% кэшбека.

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