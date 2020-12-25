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В Самарской области усилены меры пожарной безопасности

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 декабря, в правительстве Самарской области обсудили меры пожарной безопасности в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, в регионе проходят две операции — "Жилище" и "Новый год". На учет взято 29 объектов с массовым пребыванием детей и 56 мест реализации пиротехнических изделий. Было выявлено 7 нарушений требований пожарной безопасност, все они к настоящему времени устранены.

В местах массовых гуляний организовано дежурство личного состава областного МЧС. На региональном уровне и в муниципальных образованиях на весь период праздничных выходных утвержден график дежурств ответственных лиц.

"Все вопросы взаимодействия отработаны. Надеюсь, что ничто не омрачит атмосферу праздников, но, тем не менее, мы должны быть готовы к любым ситуациям", — подчеркнул первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По мнению руководителя областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в период новогодних праздников необходимо усилить контроль за введенными в регионе ограничениями, в том числе соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

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