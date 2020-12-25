Группа ВТБ: жители Поволжья вдвое сократили спрос на шампанское перед Новым годом

В первые три недели декабря жители Приволжского федерального округа потратили на покупку игристых вин, в том числе шампанского, к Новому году 11,7 млн рублей — это вдвое меньше, чем годом ранее. При этом общий оборот самарских алкомаркетов за этот период вырос на треть год к году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом банка ВТБ совместно с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в Группу ВТБ).

В целом за 2020 год, по данным "Первого ОФД", потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время "периода самоизоляции" в марте–апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря — уже на 38%, до 214 млн рублей (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе — на 27% к прошлому году, а сильнее всех — на 78% — на Северном Кавказе.

Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в целом обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно — более чем вдвое — выросли продажи алкоголя в туристических регионах — в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Самарские алкомаркеты за три недели декабря на 34% увеличили оборот к прошлому году, а количество совершенных транзакций выросло на 60%.

"В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод — отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом", — отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю — почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%. В Самарской области объем покупок в продуктовых магазинах перед Новым годом также остался практически на уровне прошлого года и превысил 320 млн рублей. При этом количество транзакций выросло на 30%.