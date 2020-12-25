Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево

В пятницу, 25 декабря, в Похвистнево открылась первая в городе ледовая арена. Вместе с жителями района качество строительства оценил губернатор Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Виктор Казаков.

"Похвистнево Арена" построена по типовому проекту в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Спортивный комплекс включает ледовое поле размером 60х30 м, трибуны на 400 мест, а также помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения.

В новом спорткомплексе жители города и района смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, также она будет использоваться для массовых катаний на коньках, проведения различных спортивных мероприятий.

Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч — между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.

"Конечно, событие знаменательное. Если бы мне сказали еще пару лет назад, что я поеду в Похвистнево на хоккей, я бы, наверное, сильно удивился. Сейчас это норма жизни, потому что спорт стал нормой жизни для нашей страны, для нашей области, для наших городов и сел, — подчеркнул губернатор, обращаясь к землякам. — Я знаю, что этот ледовый дворец — давняя мечта многих поколений жителей Похвистнево и Похвистневского района. Давайте вспомним, что этот год принес нам не только серьезную угрозу в виде пандемии новой инфекции, но и радость побед и достижений. Только здесь, в Похвистнево, мы открыли новый ФОК "Салют", и знаю, что он уже пользуется огромной популярность. Мы открыли здесь детский сад. И открываем ледовый дворец. И уверен, что мы еще многое сделаем в году наступающем!"

Особенно появлению новой арены рады юные хоккеисты — раньше они могли тренироваться только зимой, когда лед замерзал на открытых площадках. Теперь у них есть отличные условия для постоянного тренировочного процесса. А значит — выше будут и результаты. "Дворец очень сильно ждали, поскольку многие любят кататься на коньках и заниматься хоккеем, — рассказывает шестнадцатилетний Артем Максимкин. — И у нас была возможность заниматься им только зимой либо ездить в Бугуруслан. Сейчас многие будут приходить сюда и заниматься хоккеем, и кататься на коньках в свое удовольствие".

Напомним, что за последнее время у ребят появилось гораздо больше возможностей для занятия разными видами спорта. Летом этого года в Похвистнево был открыт ФОК "Салют" с универсальным игровым залом и бассейном.

Губернатор особо отметил вклад депутатов Государственной думы от Самарской области — именно они помогают продвигать инициативы главы региона на федеральном уровне, получать финансирование на строительство долгожданных объектов.

"Сегодня город Похвистнево стал центром спортивной жизни. Здесь есть условия и для футбола, и для легкой атлетики, и для гимнастики. Желаю, чтобы спортсменов было как можно больше! Уверен, у вас впереди новые победы!", — поздравил жителей депутат Госдумы Виктор Казаков.

Всего в этом году в Самарской области в рамках проекта "Спорт — норма жизни" построено 33 новых спортивных объекта. Это новые ФОКи, комплексы ГТО и многофункциональные спортивные площадки.