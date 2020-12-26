На реконструкцию детских школ искусств Самарской области в 2021 г. выделят 100 млн рублей

Благодаря инициативе рабочей группы Госсовета по культуре во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на реконструкцию детских школ искусств региона в 2021 г. выделят 100 млн рублей.

Во время заседания обновленного Госсовета РФ 23 декабря президент страны Владимир Путин еще раз подчеркнул, что развитие образовательной инфраструктуры должно учитывать и объекты дополнительного образования. "Мы много раз к этому возвращались, так называемая дополнительная образовательная инфраструктура — это всякие кружки, дополнительные меры, на них нужно будет обратить особое внимание. Мы всегда ее как бы держали в тени, это была ответственность прежде всего регионов, муниципалитетов, — надо будет соответствующую помощь им оказывать обязательно", — поручил глава государства.

По словам руководителя группы Госсовета по культуре Дмитрия Азарова усилением эффекта от реализации нацпроектов послужит модернизация детских школ искусств и музыкальных школ, кружков и секций. Данный вопрос неоднократно обсуждался рабочей группой Госсовета. "Мы добились здесь ощутимых результатов — президент РФ Владимир Путин поручил привести в порядок музыкальные школы и детские школы искусств. Со следующего года модернизация детских школ искусств войдет в нацпроект "Культура". Федеральным министерством культуры уже подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей", — рассказал Дмитрий Азаров.

Инициатива рабочей группы Госсовета по культуре будет реализована в разных регионах России. В Самарской области реконструкция детских школ искусств начнется в 2021 году.

Высокой оценкой результатов деятельности рабочей группы по "Культуре" стало вручение Дмитрию Азарову благодарственного письма президента России Владимира Путина "за большой вклад в становление и развитие Госсовета".

В 2021 г. работа будет продолжена в рамках обновленного статуса — комиссии Госсовета по направлению "Культура" под руководством Дмитрия Азарова.