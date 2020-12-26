В с. Белозерки открылся новый офис врача общей практики

Новый офис врача общей практики открылся в с. Белозерки Красноярского района. Он был построен в рамках национального проекта "Здравоохранение". Новые условия труда медиков оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочего визита в пятницу, 25 декабря.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в регионе было возведено три офиса врача общей практики и 32 фельдшерско-акушерских пункта. Благодаря четкой, системной работе Губернатора и Правительства области, грамотному планированию, а также жесткому контролю за соблюдением сроков ведения работ, объем строительства социальных объектов за последние три года увеличился на 65%.

Своих односельчан и жителей соседнего коттеджного поселка — общая численность населения почти две тысячи человек — на протяжении последних 10 лет врач принимала в приспособленном помещении здания местной школы. "Это было неудобно как для самой школы — учеников и учителей, так и для нашей работы с пациентами. Сколько я здесь работаю, а это больше 20 лет, не было отдельно стоящего здания у нас", — говорит Елена Барковская. Поэтому вопрос строительства нового офиса для медиков стоял остро — жители поднимали его в мае прошлого года на встрече с Главой региона во время его визита в район.

Благодаря решению Губернатора и поддержке жителей Белозерок летом этого года началось строительство нового отдельно стоящего модульного здания офиса врача общей практики. В короткие сроки — буквально за 4 месяца — удалось создать комфортные условия для медиков и пациентов.

В офисе есть кабинет приема врача, смотровой, процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также помещения для приема врачами узких специальностей. Имеется и все необходимое современное медицинское оборудование.

"Теперь у нас появилось больше возможностей. Мы можем оказывать доврачебную, врачебную и даже неотложную помощь. Благодаря тому, что появилось новое современное оборудование, здесь можно проводить диагностику органов дыхания, кровообращения, зрения, выполнять скрининговые анализы. Здесь оборудован и физиотерапевтический кабинет. Раньше за этими процедурами люди ездили в районную больницу. Теперь это в шаговой доступности. Конечно, объем работы теперь станет больше, но с таким оборудованием в новом здании комфортно и приятно оказывать помощь нашим пациентам", — рассказала врач Елена Барковская. В скором времени еженедельный прием пациентов в офисе будут проводить врач офтальмолог, врач отоларинголог, врач эндокринолог, врач невролог.

Кроме того, за этим офисом врача общей практики закреплен новый автомобиль "Нива" для оказания неотложной помощи на дому. Напомним, в этом году по инициативе Главы региона было закуплено 166 машин, которые переданы во все лечебные учреждения региона. Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло, в том числе, из-за пандемии.

"За нами закреплен коттеджный поселок "Экодолье", который находится на некоторым отдалении от нашего офиса. Раньше мы ходили пешком. Теперь мы можем выехать к пациентам на дом и при необходимости сразу же довезти его до Красноярской центральной районной больницы", — отметила врач.

Губернатор осмотрел помещения офиса, проверил наличие средств защиты медработников, необходимых при работе с пациентами с подозрением на COVID-19. В ОВОП защитных костюмов для врачей не оказалось. Глава региона раскритиковал руководство центральной районной больницы и потребовал обеспечить офис костюмами для защиты врачей.

"Это ваша головная боль и обязанность заботиться о медперсонале, о каждом человеке. Они врачи, спасают здоровье и жизнь людей, а вы руководитель", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил о ситуации, когда родственники погибших врачей из-за коронавируса не смогли своевременно получить страховые выплаты. "Там, где не будет выплат, там, где врачи не будут обеспечены необходимыми средствами защиты, мы будем увольнять руководство больниц. Такое поручение я дал министру здравоохранения региона. Сам главврач должен всегда стоять на защите интересов своих сотрудников", — сказал Губернатор.

В завершении визита Глава региона поблагодарил всех работников офиса врача общей практики Белозерок за их нелегкий труд на благо жителей Самарской области.