"Крылья Советов" проведут три сбора в Турции

Зимой "Крылья Советов" проведут три сбора. Все они пройдут в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба команды.
В программе игровых матчей запланировано 12 игр.
Первый матч в новом году состоится 18 января — соперник сербский "Спартак" Суботица.
Зимой "Крылья Советов" проведут три сбора. Все они пройдут в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба команды.
В программе игровых матчей запланировано 12 игр.
Первый матч в новом году состоится 18 января — соперник сербский "Спартак" Суботица.
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