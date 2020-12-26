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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проведут три сбора в Турции

АНТАЛИЯ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зимой "Крылья Советов" проведут три сбора. Все они пройдут в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба команды.

В программе игровых матчей запланировано 12 игр.

Первый матч в новом году состоится 18 января — соперник сербский  "Спартак" Суботица.

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