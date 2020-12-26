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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина 13 января откроется выставка "Высочайшеповелено: образовать губернию" к 170-летию Самарской губернии

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка "Высочайшеповелено: образовать губернию", которая откроется 13 января, познакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии.

Основу составят уникальные архивные документы. Среди них указ императора Николая I об образовании Самарской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а также отчет первого самарского гражданского губернатора за 1851 год. Несомненный интерес представляют документы о деятельности губернских учреждений и Самарской епархии.

Дополнят выставку подлинные музейные предметы, отражающие быт уездного и губернского города, многонациональный и конфессиональный состав населения. Впервые будут показаны женский русский сарафанный комплекс, вышитый стихарь дьякона, крестильный набор для младенца, дароносица.
Посетителям будет демонстрироваться документальный фильм Аллы Мироновой "Рождение губернии" и электронная энциклопедия "Губернаторы".

Выставка проводится Центральным государственным архивом Самарской области совместно с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П. В. Алабина и открывает череду мероприятий, посвященных юбилею губернии.

Работа выставки продлится до 13 февраля. Вход свободный.

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