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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Приволжском районе провалился в промоину рыбак

ПРИВОЛЖЬЕ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 декабря, в Приволжском районе около железнодорожного моста провалился в промоину рыбак.

Сигнал поступил от очевидцев. В 9:15 на осмотр места происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Октябрьска. При проведении поисковых работ спасатели обнаружили следы, которые обрывались около промоины. В воде плавала шапка пропавшего. Видимо, в темное время суток, мужчина сбился с дороги и попал в открытую воду.

После осмотра места происшествия к поискам приступили водолазы Поисково-спасательного отряда города Сызрань. Глубина в акватории проведения поисковых работ составляла 2,5-3 метра.

В 14:30 водолазные спуски были окончены. Рыбака подняли на поверхность и доставили на правый берег реки Волга для передачи сотрудникам полиции. В поисково-спасательных работах задействовано восемь спасателей и два аварийно-спасательных автомобиля.

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