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Транспорт Транспорт и связь

На развитие общественного транспорта в Самаре выделят 5,3 млрд рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в 2021-2025 гг. планирует выделить 5,3 млрд руб. на финансирование муниципальной программы "Развитие городского пассажирского транспорта в Самаре". Информация об этом отражена в опубликованном на сайте администрации постановлении.

2,9 млрд руб. из этих средств будет выделено городской казны, остальное - из вышестоящих бюджетов. Практически все эти средства планируется направить перевозчикам в виде субсидий.

В числе основных задач программы значатся: обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена.

В программе в числе наиболее острых проблем, стоящих перед отраслью указываются недостаточное количество муниципального пассажирского транспорта и его износ, дефицит финансирования и неоднородный охват территории города сетью общественного транспорта.

"Принимаемые меры по развитию городского пассажирского транспорта не в полной мере позволяют предоставлять населению транспортные услуги, отвечающие современному качественному уровню", - отмечается в документе. В частности средняя продолжительность затрат времени на поездку из жилых районов до рабочих мест по городскому округу Самара превышает один час, на отдельных маршрутах условия перевозок пассажиров в часы «пик» неудовлетворительны, заполнение транспортных средств и интервалы движения на маршрутах превышают действующие нормативы более чем в 1,5 раза.

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