"Метр Квадратный" оформит покупку недвижимости в 30 раз быстрее

Экосистема недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ) впервые вывела на российский рынок универсальное API с интеграцией сразу по двум продуктам: сервису безопасных расчетов (СБР) и электронной регистрации (ЭР). Нововведение позволит партнерам-застройщикам в среднем в 30 раз быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости.

Первый продукт для интеграции API - cервис безопасных расчетов (СБР) - это новая бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и банковской ячейке для сделок купли-продажи объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках. СБР дает возможность произвести оплату сделки с недвижимостью без посещения офиса банка или застройщика при помощи телефона и систем мобильных платежей. В среднем время на оформление платежа с помощью СБР сократится в 30 раз.

Второй продукт - электронная регистрация (ЭР) прав собственности на объекты недвижимости. С ее помощью клиент может подписывать документы и отправлять их онлайн в Росреестр. Если раньше процесс оформления занимал у клиента 40 мин, то теперь - 10 секунд.

Универсальное API упрощает автоматизацию процессов продажи недвижимости. Результаты электронной регистрации передаются в сервис безопасных расчетов автоматически, благодаря чему клиенту больше не нужно лично посещать МФЦ. Кроме того, поскольку "Метр квадратный" берет всю информацию из CRM-партнера, это минимизирует технические ошибки по вводу данных.

"Сейчас мы сотрудничаем более чем с 1000 застройщиками, и нашей целью является активное расширение компаний-партнеров. Новое универсальное API с возможностью интеграции сразу по двум продуктам позволит нам ускорить подключение к системе других застройщиков, а также повысить качество предлагаемых услуг. При этом создаваемая нами партнерская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с приобретением и владением недвижимостью", - сказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный".