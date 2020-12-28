В "Новом пространстве" откроется выставка Андрея Попова "Теплые Чувства. Вторая волна"

В пятницу, 8 января, в центре культуры и творчества "Новое пространство" СОУНБ откроется выставка "Теплые Чувства. Вторая волна" (18+) — ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).

Андрей Попов — современный художник, мастер графики. Его герои — жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд.

Выставочный проект "Теплые чувства" начался в 2019 г. в Самаре — на остановках общественного транспорта, затем был перенесен на площадку Самарского художественного музея. В 2021 г. проект "Теплые чувства. Вторая волна", значительно измененный и дополненный, выставляется в ЦКТ "Новое пространство". По просьбе самого автора зрителям предлагают дать свои варианты названий для большинства работ.

С экспозицией можно ознакомиться с 8 января до 6 февраля. Вход свободный.