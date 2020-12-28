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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется выставка Андрея Попова "Теплые Чувства. Вторая волна"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 января, в центре культуры и творчества "Новое пространство" СОУНБ откроется выставка "Теплые Чувства. Вторая волна" (18+) — ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).

Андрей Попов — современный художник, мастер графики. Его герои — жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд.

Выставочный проект "Теплые чувства" начался в 2019 г. в Самаре — на остановках общественного транспорта, затем был перенесен на площадку Самарского художественного музея. В 2021 г. проект "Теплые чувства. Вторая волна", значительно измененный и дополненный, выставляется в ЦКТ "Новое пространство". По просьбе самого автора зрителям предлагают дать свои варианты названий для большинства работ.

С экспозицией можно ознакомиться с 8 января до 6 февраля. Вход свободный.

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