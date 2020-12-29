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Баскетбол Спорт

БК "Самара" выбыл из борьбы за Кубок России

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК" сыграли в такую редкую в баскетболе ничью (81:81) — увы, она оказалось в пользу соперника. Самарцы выбывают из борьбы за Кубок России.

С первого же владения соперники принялись обмениваться результативными атаками. Антон Глазунов, Александр Винник, Игорь Смыгин и сходу включивший максимальные обороты Владимир Пичкуров своими попаданиями позволяли самарцам держаться чуть впереди — но именно "чуть": у гостей хорошо летело издали, и они держались на расстоянии одного-двух точных бросков. Только к концу стартового периода безукоризненно исполненная Александром Лавниковым серия штрафных подарила нашей команде "+8" (21:13).

А в начале второй Даниил Аксенов под восторженный рев болельщиков положил первую самарскую треху — перевес впервые стал двузначным, 26:16. Правда, к середине четверти ревдинцы перехватили было инициативу, отыграв часть отставания. Но все же хозяева смотрелись пока вполне уверенно, и на большой перерыв после трехи Владимира Пичкурова ушли с запасом в 8 очков ("+7" по сумме двух матчей) — 40:32.

Сразу после перерыва Максим Дыбовский реализует две атаки — и снова "+10". Но, к ужасу болельщиков, гости в течение минуты забивают три трехи — и переворачивают игру. Впервые в матче они выходят вперед. И хотя тот же Максим Дыбовский, и тоже издали, возвращает "Самаре" лидерство, гости уже разогнались. Стремительно убегая в отрыв, они довели свое преимущество до 8 очков (55:63).

Но и самарцы продолжили бороться. Едва началась заключительная десятиминутка, Максим Дыбовский, закрывая рывок 9:0, вернул команде лидерство — 64:63. Пошла исполненная нерва и драматизма игра. Самарцы то получали минимальное преимущество, то вновь упускали соперника на 3-4 очка. За две минуты до конца основного времени Виталий Лютыч в который раз сравнял счет — 78:78. И "Самара" была в восьми секундах от выхода в финал после дальнего попадания Антона Глазунова (81:79) за 22 секунды до сирены.

К сожалению, соперник своим последним шансом воспользовался, восстановив равенство — а самарцы атаку, которая должна была стать решающей, провели невнятно.

В серии за третье место в Кубке "Самара" сыграет с неудачником второй полуфинальной пары ("Купол-Родники" и "Восток-65").

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