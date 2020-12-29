В Советском районе Самары открылась новая АЗС IRBIS

55-ый заправочный комплекс ГК IRBIS открылся в Самаре по ул. Аэродромная 72Б.

К услугам автомобилистов:

- самые востребованные виды топлива, включая премиальные АИ-92 XTRim, АИ-95 XTRim, ДТ XTRim (изготовленные с применением инновационных технологий концерна BASF);

- зерновой кофе класса Specialty;

- национальная выпечка собственного приготовления и фирменные хот-доги;

- бесплатный Wi-Fi, возможность совершить покупки в дорогу.

И, конечно, улыбки и внимательное отношение сотрудников!

В честь открытия для всех клиентов приготовлены подарки и специальные акции:

• любой кофе в подарок при заправке от 30 л;

• бонусная карта в подарок и cashback 10% за первую заправку;

• повышенные бонусы 5% за заправку XTRim от 25 л.*

Для пользователей работает мобильное приложение «АЗС IRBIS» (доступно в AppStore и GooglePlay), где можно следить за своими достижениями в рамках программы лояльности, историей покупок и получать другие преференции.

ГК IRBIS работает на рынке нефтепродуктов с 1998 года. На сегодняшний день сеть включает в себя 55 АЗК в 7 регионах России: Республика Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская, Владимирская, Пензенская, Самарская области.

В составе компании есть все, чтобы обеспечить стабильно высокий уровень качества: 4 нефтебазы, сертифицированная лаборатория, более 70 бензовозов и газовозов, оснащенных GPS, прямые договоры с крупнейшими производителями топлива.

Фундаментальные принципы компании — честность, открытость, внимательное отношение к каждому клиенту, постоянный поиск и воплощение новаций.

Основные поставщики топлива: Уфимская группа заводов ПАО “Роснефть” (“Башнефть”) и ПАО “Газпромнефть”.

В планах компании – дальнейшее открытие АЗС в Самаре.

Сайт - www.azsirbis.ru. Официальная группа Вконтакте https://vk.com/azsirbis. Официальная страница в Instagram https://www.instagram.com/azs_irbis/.

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