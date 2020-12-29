Участок дороги по ул. Мичурина в Самаре отремонтируют за 462,2 млн рублей

На ремонт участка самарской дороги по ул. Мичурина – от ул. Чкалова до пр. Масленникова – выделено 462,2 млн рублей.

Работы планируется провести в 2021 году, в один этап — с 1 апреля по 31 августа 2021 года. Гарантийные сроки, прописанные в контракте, составляют по 5 лет на основание проезжей части, элементы дорожного обустройства и асфальтобетонное покрытие с применением ЩМА, а также два года на асфальтобетонное покрытие с плотным мелкозернистым и литым асфальтобетоном.

Заказчиком выступает департамент хозяйства и экологии Самары.

Также департамент объявил торги на поиск подрядчика, который отремонтирует участки дорог протяженностью свыше 100 п. м. На эти цели выделено 341,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма двух лотов, опубликованных на сайте госзакупок, превышает 800 млн рублей.