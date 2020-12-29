Дмитрий Азаров: "Нам удалось дать возможность людям работать и зарабатывать"

Предпринятые правительством Самарской области меры позволили не допустить резкой просадки экономических показателей на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба 28 декабря заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"Тот уровень распространения инфекции, который есть в регионе, говорит о том, что нам с вами удалось находить оптимальные, сбалансированные решения, защищая здоровье людей и обеспечивая устойчивую работу экономики. Прогнозы, которые мы строили в июне месяце значительно отличатся по итогам года в лучшую сторону. И даже бюджетные потери, расчет которых мы делали ежемесячно, говорят о том, что нам удалось дать возможность людям работать и зарабатывать", — отметил глава региона.

По его словам, министерство экономического развития фиксируемтреальный рост заработной платы жителей Самарской области. "Да, он небольшой, но все мы опасались падения и не допустили этого, не поставили людей на грань выживания", - поделился Дмитрий Азаров.

Он добавил, что чувствует командную работу по всем направлениям деятельности. "Я хочу вас всех за это поблагодарить. Когда именно так мы выстраиваем работу — плечом к плечу, любая задача будет решена", - обратился губернатор к членам штаба.