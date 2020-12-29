По ул. Галактионовской временно ограничат движение трамвайных маршрутов

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В понедельник, 4 января, в связи подключением вновь построенной канализационной линии к существующей сети, с 08:00 до 23:00 по ул. Галактиновской – от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской – будет ограниченно движение маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.