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Общество

По ул. Галактионовской временно ограничат движение трамвайных маршрутов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 января, в связи подключением вновь построенной канализационной линии к существующей сети, с 08:00 до 23:00 по ул. Галактиновской – от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской – будет ограниченно движение маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет о маршрутах трамваев № 5, 20, 22.

Трамвайные маршруты №№ 5, 20 проследуют в обоих направлениях по ул. Полевой, ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской – далее по маршруту.

Трамвайный маршрут № 22 проследует по ул. Полевой, ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Галактионовской, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейской, ул. Арцыбушевской, ул. Полевой – далее по маршруту.

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