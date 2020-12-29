В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

Застройщик уже подготовил концепцию и проект будущей достопримечательности.

Как правило, покупатели квартир выбирают не только современное жилье, но и комфортную городскую среду. В нее входит как доступная инфраструктура, так и пространство для отдыха — бульвары и парки для прогулок, детские и спортивные площадки, интересные достопримечательности. Без этого развитие районе невозможно.

Застройщик АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара" заботится о своих жителях, поэтому в планах на 2021 году строительство центральной площади. Новая достопримечательность станет не только визитной карточкой района, но и любимым местом отдыха самарцев.

Современное общественное пространство органично впишется в архитектурный ансамбль района. За основу взята необычная концепция, все элементы площади, если смотреть сверху, имеют обтекаемую форму, словно капли воды. Еще одно украшение площади, связанное с водой — каскадный фонтан-водопад протяженностью около 200 м.

В праздничные дни на сцене будут проходить все крупные мероприятия и концерты: День района, Масленица или Новый год. На площади предусмотрен отдых для всех возрастов: экстрим — парк, кафе-рестораны, игровые комплексы для детей и парковая зона. В тени деревьев можно будет отдохнуть от суеты и даже поиграть в шахматы, это еще один интересный арт-объект площади — две шахматных доски с огромными фигурами.

В верхней части площади будет построен концертный зал на 4000 м. кв., он рассчитан на 1500 мест. В здании будут проходить концерты, театральные постановки и другие развлекательные мероприятия.