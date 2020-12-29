Клиенты РГС Банка могут устроить тест-драйв дебетовым картам

РГС Банк, банк для автомобилистов, предложил своим клиентам устроить "тест-драйв" дебетовым картам "Мир автомобилиста" и "Дорожная карта" — в течение трех месяцев не платить за обслуживание и оценить все преимущества от использования продуктов. При этом функционал карт доступен клиентам в полном объеме, в том числе и повышенный кешбэк в категориях "Авто", "Еда" и "Развлечения", скидки и привилегии от платежных систем и возможность подключения дополнительных сервисных услуг.

По истечении периода тест-драйва, если клиент примет решение продолжить пользование картой, будет включаться условно бесплатное обслуживание. Комиссия за ежемесячное использование карты может не взиматься при выполнении простых условий: если среднемесячный остаток составит от 30 000 рублей по карте "Мир Автомобилиста", а по Дорожной карте — минимальный неснижаемый остаток составит от 50 000 рублей или при ежемесячном обороте по карте при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях (от 15 000 рублей по карте "Мир Автомобилиста", от 30 000 рублей по Дорожной карте).

"Большое количество предложений на рынке банковских карт вызывает смятение у клиентов, и многие по привычке пользуются лишь зарплатными картами для повседневных трат, упуская возможность экономить и зарабатывать с помощью карт, получать скидки от торговых предприятий, платежных систем и т. д. Создавая специальные карты для автомобилистов, мы в первую очередь ориентировались на образ жизни российских водителей и разрабатывали программу кешбэка с учетом клиентского пути, — отметила Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса, член правления РГС Банка. — Каждый водитель оценивает преимущества автомобиля еще перед покупкой, заказывая тест-драйв. Зная это, мы решили предоставить возможность нашим клиентам устроить тест-драйв наших дебетовых карт и оценить все преимущества карточных продуктов при ежедневной оплате товаров и услуг в популярных для автовладельцев категориях".

Дебетовая карта "Мир автомобилиста" разработана для выгодных поездок по России и дает возможность получить повышенный кешбэк до 5% в категориях "Авто", "Еда" и "Развлечения". Карта выпускается в премиальной категории "Мир", что позволит клиентам дополнительно получать кешбэк до 20% и пользоваться скидками от национальной платежной системы, которая в том числе регулярно проводит масштабные акции для автомобилистов.

Дебетовая Дорожная карта с повышенным кешбэком до 7% позволит получать еще больше преимуществ при ежедневном использовании автомобиля и оплате товаров услуг в категориях "Авто", "Еда" и "Развлечения". Держателям Дорожной карты также доступен широкий перечень скидок на товары и услуги в рамках программы лояльности платежной системы Mastеrcard. Кроме того, Дорожная карта может быть оформлена и в цифровом формате в Интернет- или Мобильном банке. Виртуальной Дорожной картой можно не только удобно расплачиваться в Интернете и в устройствах с бесконтактной оплатой, предварительно привязав ее к электронному кошельку в смартфоне через сервисы Apple Pay или Google Pay, а также бесплатно снимать наличные и пополнять счет в собственных и партнерских банкоматах, поддерживающих функцию NFС.

Управлять банковскими картами можно через Интернет-банк или в мобильном приложении. По картам предусмотрено бесплатное получение наличных более чем в 93 000 банкоматов собственной и партнерской сети (Альфа-Банк, Банк Открытие, ВТБ, Сбербанк).

На правах рекламы