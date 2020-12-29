РГС Банк выпустил виртуальную Дорожную карту

РГС Банк, банк для автомобилистов, расширил функционал Дорожной карты, предложив ее оформление теперь и в цифровом формате.

За 30 секунд в Интернет- или Мобильном банке1 из любой точки мира клиент может оформить виртуальную дебетовую Дорожную карту категории Mastercard Platinum Virtual c повышенным кешбэком в популярных для автомобилистов категориях. 7% вернется держателю карты при оплате покупок в категориях "авто" (парковки, сборы, дорожные пошлины, АЗС, мойки, автосервисы), а также "еда" и "развлечения". Базовый кешбэк 0,5% будет распространяться на все остальные траты по карте.

Виртуальной Дорожной картой можно не только удобно расплачиваться в Интернете, но и в устройствах с бесконтактной оплатой, предварительно привязав ее к электронному кошельку в смартфоне через сервисы Apple Pay или Google Pay.

Также с помощью цифровой Дорожной карты РГС Банка можно бесплатно снимать наличные и пополнять счет в собственных и партнерских банкоматах, поддерживающих функцию NFС. Для этого достаточно получить PIN-код по карте в контакт-центре и начать пользоваться услугой. Для совершения операции с виртуальной картой в банкомате необходимо поднести телефон к специальному стикеру со значком бесконтактного считывания данных, ввести запрашиваемый PIN-код банковской карты и провести необходимую операцию.

Пополнение карты без комиссии возможно также на сайте банка через сервис "Перевод с карты на карту", в Интернет- или Мобильном банке и через сервис "Золотая Корона — Погашение Кредитов" в сети салонов Билайн и Мегафон.

Пользование виртуальной Дорожной картой для клиента будет абсолютно бесплатным при наличии на счёте остатка не менее 50 000 рублей или ежемесячного оборота в ТСП от 30 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания картой составит 259 рублей в месяц.

"Виртуальная Дорожная карта — премиальная дебетовая карта в цифровом формате с выгодной программой кешбэка и скидок от партнёров. Это продукт на все случаи жизненных трат, в котором удобно сочетаются диджитал-функционал — дистанционное оформление в пару кликов и добавление в электронный кошелек в смартфоне для удобной бесконтактной оплаты — и привычный перечень офлайн-операций по снятию наличных", — отметила члена правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Дорожная карта РГС Банка может быть выпущена и на физическом носителе: в именном и моментальном варианте, в дебетовой и кредитной категории.

В цифровом формате клиенты РГС Банк также могут оформить виртуальную Доходную карту — премиальный пластик c повышенным процентом на остаток до 4,5% годовых в рублях.