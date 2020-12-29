АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию блок измерений показателей качества (БИК) нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Работы выполнены в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", рассчитанной на 2020–2027 гг.

Оборудование позволяет осуществлять оперативный контроль качественных показателей нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев — Лисичанск в направлении АО "Черномортранснефть", на соответствие требованиям ГОСТ и передавать информацию для расчета технологических режимов работы.

Новый БИК произведен на Великолукском заводе "Транснефтемаш" (филиал АО "Транснефть — Верхняя Волга"). По итогам комплексного опробования всех систем блок измерений показателей качества нефти введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Всего на объектах АО "Транснефть - Приволга" эксплуатируется 51 БИК. Современная система контроля позволяет обеспечивать автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при проведении товарных операций, своевременно реагировать на изменение параметров транспортировки, а также поддерживает высокую точность учета.

Кроме того, контроль качества нефти и нефтепродуктов обеспечивают специалисты семи испытательных и аналитических лабораторий АО "Транснефть - Приволга". В текущем году в лабораториях выполнено более 134 тыс. исследований проб нефти, выдано более 15 тыс. протоколов испытаний. В испытательной лаборатории головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 48 тыс. исследований проб дизельного топлива, выдано более 5 тыс. протоколов испытаний.

Построено новое здание испытательной лаборатории на ЛПДС "Кротовка" Бугурусланского РНУ. В настоящее время завершены общестроительные работы, на 2021 год запланировано оснащение рабочих комнат новой лабораторной мебелью и испытательным оборудованием.

В 2020 году предприятие обновило материально-техническую базу лабораторий Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ. Приобретено 33 единицы современного оборудования и лабораторной мебели, закуплены высокоточные анализаторы для определения содержания хлорорганических соединений в нефти, тем самым обеспечено полное укомплектование лабораторий сложным технологическим оборудованием.

В испытательную лабораторию ГПС "Тингута" закуплен анализатор частиц для испытания проб дизельного топлива. Прибор дает возможность оперативного мониторинга количества диспергированных частиц грязи, капель воды и других частиц в дизельном топливе.

В 2021 году АО "Транснефть - Приволга" приступит к первому этапу внедрения Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) на производственных объектах. Реализация проекта обеспечит высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий, а также позволит минимизировать время на обработку и оформление результатов испытаний.