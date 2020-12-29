16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет "Самаранефтегаз" наградит журналистов за профессионализм

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию блок измерений показателей качества нефти на ЛПДС в Волгоградской области

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию блок измерений показателей качества (БИК) нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнены в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", рассчитанной на 2020–2027 гг.

Оборудование позволяет осуществлять оперативный контроль качественных показателей нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев — Лисичанск в направлении АО "Черномортранснефть", на соответствие требованиям ГОСТ и передавать информацию для расчета технологических режимов работы.

Новый БИК произведен на Великолукском заводе "Транснефтемаш" (филиал АО "Транснефть — Верхняя Волга"). По итогам комплексного опробования всех систем блок измерений показателей качества нефти введен в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Всего на объектах АО "Транснефть - Приволга" эксплуатируется 51 БИК. Современная система контроля позволяет обеспечивать автоматизированный учет нефти и нефтепродуктов при проведении товарных операций, своевременно реагировать на изменение параметров транспортировки, а также поддерживает высокую точность учета.

Кроме того, контроль качества нефти и нефтепродуктов обеспечивают специалисты семи испытательных и аналитических лабораторий АО "Транснефть - Приволга". В текущем году в лабораториях выполнено более 134 тыс. исследований проб нефти, выдано более 15 тыс. протоколов испытаний. В испытательной лаборатории головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 48 тыс. исследований проб дизельного топлива, выдано более 5 тыс. протоколов испытаний.

Построено новое здание испытательной лаборатории на ЛПДС "Кротовка" Бугурусланского РНУ. В настоящее время завершены общестроительные работы, на 2021 год запланировано оснащение рабочих комнат новой лабораторной мебелью и испытательным оборудованием.

В 2020 году предприятие обновило материально-техническую базу лабораторий Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ. Приобретено 33 единицы современного оборудования и лабораторной мебели, закуплены высокоточные анализаторы для определения содержания хлорорганических соединений в нефти, тем самым обеспечено полное укомплектование лабораторий сложным технологическим оборудованием.

В испытательную лабораторию ГПС "Тингута" закуплен анализатор частиц для испытания проб дизельного топлива. Прибор дает возможность оперативного мониторинга количества диспергированных частиц грязи, капель воды и других частиц в дизельном топливе.

В 2021 году АО "Транснефть - Приволга" приступит к первому этапу внедрения Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) на производственных объектах. Реализация проекта обеспечит высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий, а также позволит минимизировать время на обработку и оформление результатов испытаний.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3