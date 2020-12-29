Самарской области выделят 2,4 млрд руб. на развитие дорожной сети

Самарской области на предстоящие три года распределены средства на ряд крупных дорожных объектов, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Решения были приняты Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Как уточнил Леонид Симановский, средства из федерального бюджета распределены для Самарской области на предстоящие три года — на реконструкцию мостового перехода через реку Сок в Красноярском районе, на второй этап реконструкции Фрунзенского моста и на реконструкцию автомобильной дороги Тольятти — Ягодное в Ставропольском районе.

На каждый из этих объектов будет выделено по 200 млн руб. в 2021 году, по 400 млн руб. — в 2022 году, по 200 млн руб. — в 2023 году.

Как пояснил Леонид Симановский, данные средства распределены на реконструкцию этих дорожных объектов в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

380 млн руб. будет выделено в 2023 году Самарской области на внедрение в области интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек.

Как пояснил Леонид Симановский, такие системы необходимы, особенно в крупных городах с интенсивным движением — они позволяют автоматизировать процессы управления движением и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Эти средства распределены между регионами в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Леонид Симановский отметил: "Развитие дорожной сети в регионах — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Это напрямую влияет как на социально- экономическое развитие территорий, так и на повышение качества жизни наших граждан, на создание комфортной и безопасной среды".





