РГС Банк предложил клиентам вклад-конструктор "Дорога к цели"

РГС Банк, банк для автомобилистов, предложил клиентам самостоятельно выбрать ставку в рамках вклада "Дорога к цели". Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Максимальная ставка при этом составит 5,6% годовых в рублях или 5,81% — с учетом опции капитализации процентов.

Вклад открывается на сумму от 50 000 рублей и на срок от 91 до 732. Клиент может выбрать любой комфортный срок размещения в указанном диапазоне. Также вкладчику доступен выбор способа выплаты дохода: ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке с целью получения пассивного дохода или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада с целью увеличения дохода. И наконец, можно выбрать вариант вклада с возможностью пополнения или без, частичное снятие не предусмотрено.

Ставка по вкладу зависит от срока размещения, возможности пополнения, опции капитализации процентов, условий открытия — в офлайн или онлайн-канале, а также от надбавки для определенных категорий клиентов.

Базовая ставка составит от 3,55 до 4,25% — в зависимости от срока размещения. Более привлекательный процент (+0,1% к базовой ставке) ждет клиентов при открытии вклада через Интернет и -мобильный банк. Повышенную ставку (+0,25%) могут также получить автовладельцы при предъявлении водительского удостоверения/ПТС/СТС и лояльные вкладчики. К последним относятся те, у кого на момент открытия срочного вклада оформлен действующий срочный вклад, накопительный счет или продукт "Доходная карта" либо срочный вклад был закрыт в течение 2016–2020 г.

И наконец, ставка по вкладу может вырасти еще на 0,5-1% процент за транзакционную активность по карте "Автодрайв" РГС Банка. Для начисления повышенной ставки достаточно открыть карту и просто оплачивать ею ежедневные покупки любых товаров и услуг на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Бесплатная дебетовая карта "АвтоДрайв" с функцией бесконтактной оплаты выпускается в премиальной категории МИР Продвинутая и позволяет не только получить надбавку по вкладу "Дорога к цели", но и кешбэк до 20% и прочие привилегии в рамках программы лояльности платежной системы "Мир". Подключение к программе для клиентов РГС Банка происходит в автоматическом режиме. По карте предусмотрено бесплатное годовое обслуживание и снятие средств без комиссии более чем в 93 000 банкоматах банков-партнеров (Сбербанк, "ФК Открытие", Банк ВТБ, Альфа-Банк) по всей России.

"Сегодня вклад по-прежнему остается одним из самых популярных классических сберегательных инструментов. Практически половина российских вкладчиков (44%) ничего не меняли в своем сберегательном поведении за последние 2 года. Для нашей постоянной аудитории мы предлагаем решения, которые позволят клиенту использовать действительно востребованные для него продуктовые опции и получить максимальный доход от своих вложений", — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая".

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