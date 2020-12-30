АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня АА (RU), прогноз "Стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" на 1 ступень до уровня АА (RU), прогноз "Стабильный". Повышение рейтинга отражает высокую системную значимость банка, продолжающееся укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки банка со стороны единственного акционера - Банка России.
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена на две ступени до уровня "а+" благодаря усилению бизнес-профиля и улучшению риск-профиля при сохранении высокого уровня достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности.
Кредитные рейтинги выпусков облигаций (ISIN RU000A100L14, RU000A101GR3) банка "Открытие" также повышены до уровня рейтинга эмитента - АА (RU).
Мнение АКРА об уровне поддержки со стороны Банка России выражается в определении кредитного рейтинга банка "Открытие" на уровне паритета с РФ минус две ступени.
Повышение оценки бизнес-профиля банка обусловлено значительным укреплением рыночных позиций банка за последние два года. Агентство особо отмечает, что имеющиеся у банка "Открытие" возможности роста и высокий уровень достаточности капитала позволят ему наращивать бизнес темпами быстрее рынка, как это происходило в последние два года, включая "пандемический" 2020-й.
АКРА повысило оценку риск-профиля банка, учитывая улучшение качества кредитного портфеля, снижение рыночного риска, а также высокое качество выдаваемых банком новых кредитов.
По оценке АКРА, универсальный характер деятельности группы "Открытие" позволяет банку "Открытие" иметь сильные позиции в сфере кредитования и добиваться высокой диверсификации операционного дохода.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.