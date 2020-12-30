Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "долгостроя" "Берег 18а" в Тольятти

Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта ЖСК "Берег 18а", расположенного в Тольятти на ул. Коммунистической, 18а. Информацию об этом ведомство опубликовало в Twitter.

Статус "долгостроя" объект получил еще в 2002 году, когда застройщик - ООО "Сиэгла" - начал строительство без соответствующих разрешений. Компанию признали банкротом, после чего проблемами обманутых дольщиков занялись региональный минстрой и администрация Тольятти.

В середине 2019 года появилась информация, что объект будет сдан в 2020 году. Замглавы Тольятти по имуществу и градостроительству Олег Захаров сообщал, что строительство возобновилось, договор по завершению строительства подписан с компанией "Патриот".