РГС Банк предложил кредитную карту "Мир автомобилиста" для путешествий по России

РГС Банк расширил линейку карточных продуктов для автовладельцев, дополнив карту "Мир автомобилиста" еще и кредитной версией. С ее помощью клиенты смогут получать еще больше преимуществ в путешествиях по России. Оформить заявку на кредитную карту можно как в офисе, так и на сайте банка в "два клика".

Кредитный лимит по карте "Мир автомобилиста" может быть установлен от 30 000 рублей до 500 000 рублей и определяется индивидуально для каждого клиента. Тратить его можно в том числе на ежедневное обслуживание автомобиля и повседневные траты в путешествиях по России, получая повышенный кешбэк 5% в категориях "Авто", "Еда" и "Развлечения" и кешбэк 0,5% - на остальные покупки. Кредитная ставка по карте составит 19,9% годовых, льготный период на покупки по карте без оплаты процентов - 62 дня.

Кроме того, кредитная карта выпускается в премиальной категории "Мир", что позволит клиентам дополнительно получать кешбэк до 20%, а также скидки и привилегии от национальной платежной системы, например, оплачивать налоги и штрафы без комиссии на портале Госуслуг.

Пользование картой "Мир автомобилиста" будет бесплатным при ежемесячном обороте от 15000 рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания составит всего 249 рублей в месяц. Погашение кредита без комиссии возможно на сайте банка через сервис "Перевод с карты на карту", в Интернет- или Мобильном банке, в собственной и партнерской сети банкоматов по всей России - в шаговой доступности и с тарифами "как дома" и через сервис "Золотая Корона - Погашение Кредитов" в сети салонов Билайн и Мегафон.

"Наш недавний опрос автомобилистов показал, что ежемесячные траты большинства водителей России превышают 5000 рублей, а это более 60000 рублей ежегодно. Бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи, без которых не обходится жизнь ни одного автовладельца, требуют немалых средств. Кроме того, всегда могут возникнуть непредвиденные траты, на которые не отложен семейный бюджет. Именно поэтому мы дополнили линейку нашего популярного "пластика" кредитной картой "Мир автомобилиста", - отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка. - Кредитная версия карты "Мир автомобилиста" сочетает в себе все важные для клиентов характеристики: привлекательную процентную ставку, длинный льготный период и наличие повышенного кешбэка".

Карта "Мир автомобилиста" может быть оформлена в дебетовом варианте, в том числе выпущена моментально, с аналогичной программой кешбэка, скидок и привилегий. К дебетовой версии карты также можно подключить актуальные страховые и сервисные услуги - пакет "Моя дорога" стоимостью 155 руб. в месяц для получения технической помощи на дороге и консультаций автоюриста и пакет "Активная жизнь" за 99 руб. в месяц, который включает страхование от несчастного случая, юридические и дистанционные медицинские консультации.

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