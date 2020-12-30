РГС Банк открыл программу финансирования дистрибуции автомобилей ГАЗ

РГС Банк, банк для автомобилистов, и дистрибьютор бренда ГАЗ "ГК Современные транспортные технологии (СТТ)" объявили о стратегическом сотрудничестве. Первым этапом станет включение РГС Банка в фирменную программу розничного кредитования клиентов официальных дилерских центров ГАЗ и запуск совместной программы комплексного финансирования дилерской сети автопроизводителя.

В рамках корпоративного направления РГС Банк будет предоставлять официальным дилерам ГАЗ финансирование на поставляемые транспортные средства, в том числе и на средне- и малотоннажные грузовые автомобили, а также автобусы малой вместимости и микроавтобусы. Программа поможет ускорить операционный цикл компании.

В розничном сегменте разработано специальное кредитное предложение для будущих владельцев автомобилей ГАЗ. Покупатели смогут воспользоваться кредитной программой на сумму до 4 млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20%, по ставке от 13,5% годовых на приобретение автомобилей категории "В" марки ГАЗ и по ставке 15,5% - на коммерческий транспорт категории "C", "D" марки ГАЗ. Также по совместной программе СТТ и РГС Банка клиенты смогут приобрести ряд моделей автомобилей марки "ГАЗ" в кредит по специальной цене, за счет которой будет снижена общая переплата по кредиту.

Кроме того, клиентам доступны дополнительные преференции в рамках государственных программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" - получение субсидии в размере 10% от стоимости нового автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%). Скидка от производителя и скидка в рамках государственной программы льготного автокредитования последовательно суммируются.

С учетом действия государственных и фирменных программ переплата по автокредиту сроком до пяти лет может быть полностью компенсирована специальными условиями приобретения - маркетинговая ставка 0% (переплата зависит от уровня первоначального взноса клиента по кредиту).

Сделка может быть совершена в день обращения, по минимальному пакету документов. Оформление кредита доступно в официальных дилерских центрах ГАЗ и в офисах РГС Банка.

"Мы рады началу комплексного сотрудничества с таким партнером, как ГК ГАЗ, - лидером в сегменте легкого коммерческого транспорта. Это наш первый федеральный проект в розничном кредитовании, и мы благодарны за оказанное доверие, - отметил президент - председатель правления РГС Банка Алексей Токарев. - РГС Банк готов обеспечить поддержку дилерской сети ГК ГАЗ как со стороны корпоративного финансирования, так и в рамках специально разработанных розничных промо-программ".

"Дистрибьютор бренда ГАЗ предлагает конечному клиенту максимум удобных форматов приобретения автомобилей, постоянно расширяя пул банков-партнеров. Мы уверены, что это сотрудничество будет успешным, а совместная деятельность позволит всем участникам партнерства достигнуть роста показателей, а главное - позволит клиенту приобретать автомобили ГАЗ быстро и выгодно", - поделился мнением генеральный директор "ГК Современные транспортные технологии (СТТ)" Олег Марков.