"Цифра" в деле: IT-сообщество представило разработки, актуальные в условиях пандемии

В Самарской области вопрос развития информационных технологий всегда был в числе важнейших. В 2020 году региональные власти, столкнувшись с распространением нового вида инфекции, принимали необходимые меры и задействовали передовые цифровые технологии, чтобы не остановить развитие региона. Во многом здесь помог национальный проект "Цифровая экономика", который реализуется в Самарской области не первый год.

С нагрузкой справились

В этом году, когда многие сферы деятельности (в том числе работа, образование и развлечения) перешли в онлайн-режим, каждому стала понятна важность развития цифровой среды в регионе. То, что в прошлом году казалось еще баловством, в этом году стало жизненной необходимостью - от услуг телемедицины, оплаты квитанций, получения образования до доставки продуктов на дом и удаленной работы вне офиса. Вместе с высокой нагрузкой на телекоммуникационные сети выросла и ответственность в рамках цифровой безопасности, появились новые возможности для стартапов в сфере информационных технологий, проявилась явная потребность предприятий в переходе на "цифру".

В департаменте информационных технологий и связи Самарской области уверены, что регион во время сложной весенней ситуации, связанной с борьбой с распространением COVID-19, достойно справился с нагрузкой на информационные системы - системы управления образованием и здравоохранением, на региональный портал госуслуг и другие.

"Разумеется, эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности департамента, но назвать масштабными изменения в нашей работе в связи с этим нельзя", - рассказали в ведомстве.

Приоритетным направлением для департамента информационных технологий региона в этом году по-прежнему оставалась работа по реализации региональных составляющих федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", имеющей статус нацпроекта. В ней предусмотрены пять ключевых направлений - "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление".

Тем не менее в департаменте соглашаются, что в этом году сложились особые условия для развития цифровой среды: "В первую очередь получила дополнительный импульс к развитию телекоммуникационная отрасль, так как в режиме нахождения на самоизоляции одним из общедоступных каналов взаимодействия с внешним миром стали именно телекоммуникационные сети и доступ к сети Интернет. Достаточно серьезно проявилась потребность в развитии различных телекоммуникационных платформ для дистанционного взаимодействия. Разработки на региональном уровне позволяли проводить видеоконференции, вести работу удаленно и обучаться дистанционно. Разумеется, вопросам информационной безопасности в органах власти и информационной гигиены пользователей в Сети мы стали уделять приоритетное внимание".

В период пандемии в регионе продолжалась работа над инновационными проектами в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, производственных и коммуникационных технологий. Например, в декабре в рамках конкурса "Цифровые технологии" от Фонда содействия инновациям четыре самарских компании выиграли гранты на реализацию своих проектов. Конкурс проводился в целях финансовой поддержки, доработки и масштабирования инновационных проектов, направленных на развитие цифровых сервисов, улучшающих качество жизни в режиме онлайн.

На конкурс компания "УРАРТУ" представила цифрового двойника газотурбинных двигателей и установок и получила грант в размере 20 млн рублей по направлению "Новые производственные технологии". Ту же сумму, но в направлении "Искусственный интеллект" на продолжение работы получила компания "Идентификация" за проект "программный комплекс Паспорт здоровья".

В том же направлении 20 млн получила компания "Резолюшн поинт" за проект "Разработки цифровой платформы управления корпоративными перевозками в сегменте B2B". И за проект "Разработка облачного BMP/ECM ИТ-решения zPlatformCloud на базе zPlatform" компания "ЗЕТ-СОФТ" выиграла 20 млн рублей.

Эти технологические решения, которые сопровождал проектный офис цифрового развития Самарской области, позволили влиять на эффективность управления экономикой и социальной сферой в режиме различных сложных ситуаций. По большей степени данные проекты можно назвать также "антиковидными", так как они позволяли организовать удаленное обучение, работу сотрудников, предприятий, проведение мероприятий в режиме самоизоляции. Все они были высоко отмечены на федеральном уровне и, по информации представительства регионального департамента цифровых технологий, "еще раз подтвердили высокое качество компетенций IT-сообщества Самарской области".

Кроме того, в этом году в Самарской области были специально разработаны порталы "Победа.75" и "Самара дома", которые позволили жителям региона не оказаться оторванными от жизни в период самоизоляции и не забыть о памятной дате, выпавшей на 2020 год.

Кадры для цифровой экономики

В Самарской области продолжается реализация национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" с акцентом на пять ключевых направлений - "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". При этом в департаменте информационных технологий и связи Самарской области отмечают, что именно работа над задачами национального проекта является для ведомства приоритетной.

Одна из главных задач направления "Кадры для цифровой экономики" - создание достойных условий для работы и жизни молодым специалистам, работающих в IT-сфере. Часто говорят о том, что зарубежные компании предоставляют российским "айтишникам" лучшую зарплату и возможность переезда в другую страну. Поэтому от региональных властей требуются дополнительные усилия, чтобы удержать высококвалифицированных специалистов на родине.

Одним из таких шагов в этом году стала инициатива губернатора Дмитрия Азарова о компенсации молодым IT-специалистам расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию. Планируется, что субсидии будут предоставляться IT-компаниям на компенсацию банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита для специалистов, работающих в соответствующем направлении. При этом возраст специалиста не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в IT-компании может составлять чуть больше календарного года. Для получения выплаты претендующий должен обратиться со всеми необходимыми документами в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). В правительстве рассчитывают, что ежегодно с 2020 по 2022 год поддержку будут получать по 250 молодых специалистов.

"Сейчас крайне важно показывать молодым ребятам те перспективы развития, которые они могут получить именно в Самарской области", - считает заместитель председателя правительства региона и руководитель областного департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. Но в задачи нацпроекта входит не только разработка мер по удержанию профессиональных кадров, но и предоставление льготных условий для профильного образования и переобучения.

Например, направление "Кадры для цифровой экономики" предоставляет возможность присоединиться к проекту по бесплатному образованию с помощью персональных цифровых сертификатов. В этом году Самарская область подала заявку на участие в данном проекте, разработанным Университетом 20.35 в статусе Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики. Если эта заявка будет одобрена, то получить дополнительное образование и документ о повышении квалификации при помощи персонального цифрового сертификата смогут самарцы в возрасте от 18 до 60-65 лет с оконченным средним или высшим профессиональным образованием. Повышение квалификации будет проводиться по 22 направлениям цифровой экономики, в том числе "Искусственный интеллект", "Программирование и создание IT-продуктов", "Промышленный дизайн и 3D-моделирование", "Кибербезопасность и защита данных", "Интернет вещей и промышленный интернет", "Большие данные, распределенные и облачные вычисления".

В 2020 году также были заключены договоры с Самарским государственным медицинским университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева на переобучение 2500 специалистов по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования. Они получат дополнительные знания по направлениям "Цифровые технологии в медицине и здравоохранении", "Цифровые технологии в социально-гуманитарной сфере", "Специалист по применению геоинформационных систем для решения задач государственного и муниципального уровня" и по многим другим.

Инфраструктура и безопасность

По направлению "Информационная инфраструктура" нацпроекта в Самарской области в 2020 году к высокоскоростному интернету подключены 280 социально значимых объектов - фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений, образовательные учреждения и другие, что немного больше запланированного на этот год. Всего на начало 2021 года суммарное число социально значимых объектов, подключенных к интернету, составит 1338.

Важность развития информационной инфраструктуры в труднодоступных районах трудно переоценить, учитывая актуальные требования, например, для образования, когда средняя и старшая школа на несколько месяцев была вынуждена перейти на онлайн-обучение. Поэтому проект сейчас находится под контролем губернатора области.

"Проект позволит жителям отдаленных поселков пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе телемедициной, онлайн-образованием и другими интернет-услугами. Наличие доступа в Сеть - это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в селе. И подключение школ, больниц, администраций малых населенных пунктов к интернету стало новым этапом их развития. Уже сегодня служащие госучреждений и работники социальной сферы десятков сел оценили все преимущества интернет-доступа", - подчеркнул Константин Пресняков.

В 2020 году была разработана "дорожная карта" по развитию сетей 5G. По плану уже к 2024 году российские города-миллионники должны быть подключены к новой сети на отечественном оборудовании. По словам представителей регионального департамента информационных технологий, Самара надеется войти в число пилотных регионов.

Особое внимание уделялось и направлению "Информационная безопасность". По данным департамента, наибольший интерес для злоумышленников традиционно представляют персональные данные, учетные записи и данные банковских карт. Также в пятерку наиболее часто атакуемых отраслей входят госучреждения, промышленность, медицина, сфера науки и образования, финансовая отрасль. Главным показателем при оценке эффективности работы в рамках направления "Информационная безопасность" считается минимизация простоя в работе государственных информсистем в результате компьютерных атак.

Для направления "Цифровые технологии" в этом году стало большим успехом привлечение федеральных инвестиций. Например, в декабре удалось получить гранты в размере около 100 млн рублей. Несмотря на пандемию, при организационной поддержке проектного офиса по цифровому развитию представители Самарской области активно участвовали в конкурсах в рамках федерального проекта, где предусматривалось выделение грантов и субсидий на разработку цифровых технологий.

Госуслуги востребованы

В Самарской области постоянно растет число пользователей обновленного портала государственных и муниципальных услуг Самарской области (gosuslugi.samregion.ru). Сейчас региональный портал по посещаемости и числу пользователей находится на пятом месте по России и на первом месте в Приволжском федеральном округе.

Перевод на обновленную версию регионального портала госуслуг проводится в рамках направления "Цифровое государственное управление". В начале 2019 года начался "переезд" регионального портала, когда на обновленную версию были переведены приоритетные услуги. А сейчас предоставление госуслуг уже полностью переводится на реестровую модель.

И если в конце 2019 года Самарская область занимала 11 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления госуслуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ, то по итогам 2020 года регион вышел на пятое место. В течение всего года портал показывал устойчивый рост посетителей и вырос до 12,3 млн посещений. Самарский регион стал одним из немногих сумевших сохранить положительную динамику роста посещаемости портала Госуслуг по сравнению с прошлым годом.

Планы на 2021 год

В департаменте информтехнологий рассказали, что в 2021 году ключевыми направлениями работы останутся проекты нацпроекта. Будет проводиться работа по централизации государственных инфорсистем, развитию карты жителя Самарской области, внедрению платформы обратной связи, повышению эффективности работы центра обработки данных в технопарке "Жигулевская долина". Среди приоритетов - внедрение систем бережливого управления в органах власти, развитие инфраструктуры электронного правительства и безопасного региона, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности.

Также в следующем году Самару ждет открытие IT-парка "Монте Роза" - 13-этажного офисного здания на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций:

- Для министерства цифрового развития в ковидный период все рабочие процессы ускорились. Я бы даже сказал, что ускорение для нас носило болезненный характер: мы должны были многие вещи делать очень быстро, и не всегда мы к этому были готовы. Требования по социальным выплатам, льготам, различные формы поддержки носили оперативный характер, поэтому мы должны были представлять решения очень-очень быстро. По итогам мы имеем два главных вывода. Первый - есть возможность быстро работать, и формальные требования, которые встречаются во многих случаях цифровизации (эти бюрократические барьеры, издержки, необходимость согласовывать какие-то решения), в период пандемии сократились до нескольких дней. Правительство принимало решения за несколько дней и за несколько дней запускали сервис. И это продемонстрировало возможность делать многие вещи быстро, оперативно и при этом давать сервис необходимого качества. И второй вывод, который очень важен для нас, - понимание необходимости не утратить эту скорость, это движение. Для нас сейчас главный риск - вернуться в привычный режим. Мы пытаемся сделать так, чтобы достижения, достигнутые в пандемию, легли в основу нашего быстрого реагирования.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Цифровизация - это не только неотъемлемая часть прогресса, это огромные возможности для улучшения жизни граждан. Цифровые технологии должны прийти практически в каждую сферу, стать частью повседневной жизни людей - такую задачу ставит перед нами президент РФ Владимир Владимирович Путин. Без ее решения невозможно прорывное экономическое развитие страны, преодоление технологического отставания, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Наш регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России. Для этого у нас есть все: научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи:

- За период пандемии в регионе реализованы немало проектов с самарским участием, в том числе и имеющие "антиковидную" направленность. Несколько из них были высоко отмечены на федеральном уровне, еще раз подтвердив высокое качество компетенций IT-сообщества Самарской области. В декабре были подведены итоги конкурса Российского фонда содействия инновациям. Конкурс проводился в целях финансовой поддержки доработки и масштабирования инновационных проектов, направленных на развитие цифровых сервисов, улучшающих качество жизни в режиме онлайн. Среди победителей оказались четыре самарские IT-компании, представившие свои "антиковидные" разработки по организации удаленного обучения, работы сотрудников, предприятий, проведению мероприятий в режиме самоизоляции. Проекты, сопровождаемые проектным офисом цифрового развития Самарской области, стали готовыми решениями для повышения эффективности управления экономикой и социальной сферой в режиме различных чрезвычайных ситуаций.

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

- Всерьез говорить о развитии отечественных платформ и сервисов можно будет только тогда, когда у нас будет могучая IT-отрасль и будут сильные конкурентоспособные отечественные компании. Для этого принят беспрецедентный для нашей страны и, думаю, и в мировом плане закон в соответствии с решением президента, который вступит в силу 1 января, - о снижении страховых взносов для некоторых представителей IT-сферы с льготной ставки 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. Это общие меры, которые должны сделать нашу юрисдикцию одной из самых конкурентоспособных для ведения бизнеса, вполне сравнимую по некоторым параметрам с Кипром или Ирландией. Мы надеемся, что те ресурсы, которые высвободятся у наших компаний, будут инвестированы в разработки, в появление новых платформ и продуктов.