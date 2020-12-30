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ВТБ: спрос на небанковские сервисы для бизнеса вырос на 70%

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год с момента запуска платформы небанковских сервисов ВТБ ее посетили свыше 30 тысяч предпринимателей. В течение 2020 года количество подключаемых сервисов возросло на 70%.

В 2020 году ВТБ обновил дизайн платформы и расширил перечень доступных на ней продуктов. Сейчас клиенты могут выбирать из 30 небанковских сервисов, с помощью которых можно решать задачи юридического сопровождения бизнеса, безопасности, управления торговлей и рекламой, медицинского и страхового обслуживания. Самой популярной категорией сервисов — ей воспользовалось почти 50% пользователей платформы — стала "безопасность бизнеса", куда вошли сервисы "Проверка контрагентов", "Юридические услуги" и "Аудит сайта".

Платформа регулярно обновляется новыми сервисами ВТБ и партнеров. Среди последних нововведений — размещение рекламы в myTarget и Yandex Direct, конструктор сайтов RU-center, "МойСклад", "Поиск сотрудников с hh.ru", "Печать ценников", "Оплата по QR-кодам", "Корпоративные пенсионные программы", "ПЦР-диагностика коронавируса у сотрудников", а также сервисы для онлайн-закупок.

Платформа доступна для предпринимателей во всех регионах России. Активнее всего возможностями ресурса пользуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, Удмуртской республике и Краснодарском крае.

"После обновления платформы в ноябре этого года количество регистраций на ней выросло в три раза. Мы стремимся наполнить ее сервисами, которые позволяют клиентам повысить эффективность и автоматизировать свои бизнес-процессы. Если раньше такие решения внедряли в основном крупные предприятия, то сегодня они доступны и для совсем небольшого бизнеса. По сравнению с началом года количество подключаемых сервисов на платформе выросло в 1,7 раза, что говорит об их актуальности для предпринимателей. Кроме того, многие услуги предоставляются на бесплатной основе, и уже 54% зарегистрированных пользователей воспользовались этим, чтобы оптимизировать издержки", — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Платформа mp.vtb.ru доступна не только для клиентов ВТБ, но и других финансовых учреждений.

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