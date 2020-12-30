Депутат Госдумы Евгений Серпер принял участие в акции "Коробка новогоднего счастья"

В среду, 30 декабря, депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Серпер посетил несколько муниципалитетов Самарской области.

Депутат принял участие в акции "Коробка новогоднего счастья", инициированной партией "Единая Россия" совместно с областным минздравом. Ее главная идея - поддержать новогодним подарком детей, накануне самого долгожданного и любимого праздника оказавшихся в больнице.

Евгений Серпер за день до Нового года посетил Тольятти, Жигулевск, Октябрьск и Сызрань: "Мы решили объехать несколько городов и районов Самарской области, чтобы осуществить новогодние мечты детей. Согласитесь, очень обидно встретить Новый год в лечебном учреждении, а не в семейном кругу - за праздничным столом, рядом с елкой".

Создание праздничной атмосферы и хорошего новогоднего настроения у юных пациентов - одна из важных составляющих процесса выздоровления. Депутат выразил уверенность, что радость от полученного новогоднего подарка поможет детишкам быстрее пойти на поправку.

Все презенты, которые получают ребята, подбирались именно с таким расчетом: чтобы мотивировать их на как можно скорейшее восстанаовление здоровья. Это квадрокоптеры, коньки, конструкторы, настольные игры, интерактивные куклы, пазлы, наборы для творчества и многое другое. Все эти подарки должны стимулировать к скорейшей выписке из больницы и последующему восстановлению, в том числе с помощью занятий активными видами отдыха, например, катанием на коньках.

"Сегодня успел посетить четыре муниципалитета. В тех районах, куда не смог приехать лично, мои помощники уже пополнили "Коробку новогоднего счастья" подарками. Их получат ребята из лечебных учреждений Пестравского, Безечукского, Приволжского и других районов области. Кроме того, подарки также получили дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - отметил депутат Госдумы.

По его мнению, свою коробку новогоднего счастья, несмотря ни на что, должен получить каждый ребенок: "Уверен, что приподнятое настроение, позитивные эмоции и приятные новогодние подарки скрасят юным пациентам пребывание в больнице и помогут им как можно быстрее победить болезнь, стать здоровыми и радовать своих мам и пап. Хочу от всей души поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и исполнения желаний!"

В Сызрани новогодние подарки от Евгения Серпера также получили дети, которые участвовали в масштабной федеральной акции "Елка желаний".

Сегодня же в Тольятти депутату был вручен памятный знак "За служение людям", учрежденный губернатором Самарской области. Им поощряют граждан за бескорыстную помощь другим людям, в том числе в период пандемии.

Евгений Серпер выразил благодарность Дмитрию Азарову за высокую оценку его труда. Памятный знак вручил глава Тольятти Сергей Анташев, с которым депутат Госдумы провел рабочую встречу. Стороны подвели итоги уходящего года и обсудили планы на 2021-й.