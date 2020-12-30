АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию насосный агрегат на БКНС "Поповка" в Республике Татарстан

АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию новый магистральный насос и электродвигатель на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Поповка" в Бавлинском районе Республики Татарстан.

Работы по замене электронасосного оборудования на объекте Бугурусланского районного нефтепроводного управления выполнялись с января в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель - повышение эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Нижневартовск - Курган - Куйбышев.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлен магистральный насосный агрегат (МНА) производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) с производительностью прокачки 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая. Также установлен новый синхронный электродвигатель производства АО "РЭД" (г. Челябинск) мощностью 8000 кВт. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.

Кроме того, завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования насосной станции. Системы маслоснабжения МНА в отдельно стоящем блок-боксе заменены на модернизированную маслоустановку. Выполнена также замена трубопроводов системы утечек и дренажа, установлены современные датчики вибрации, температуры, давления.

Новое оборудование подключено к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев и после завершения комплексного опробования введено в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Замена оборудования выполнялась с плановым выводом МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме.