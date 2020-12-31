В Тольятти на автомобилиста-нарушителя возбудили уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, около дома №2 на ул. Фрунзе сотрудники автоинспекции остановили для проверки документов Jeep, за рулем которого был житель соседней области. Полицейские заметили у него признаки опьянения и предложили пройти медосвидетельствование. Мужчина отказался. В итоге машину отправили на спецстоянку.

Позже выяснилось, что в январе 2018 г. 42-летнего мужчину уже ловили на аналогичном нарушении и лишили водительских прав на 18 месяцев.