16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В преддверии Рождества в храмах Самарской области усилят санитарно-эпидемиологические меры В Самарской области проведут адресную профилактическую работу с неблагополучными семьями В Самарской области усилены меры пожарной безопасности В регионе могут ограничить продажу алкоголя в местах народных гуляний В Самарской области каждый пятый житель за год обращался в ЗАГС

Облправительство Власть и политика

В преддверии Рождества в храмах Самарской области усилят санитарно-эпидемиологические меры

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 4 января, под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова состоялось заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно так же, как и в прошлом году, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В работе штаба приняли участие члены регионального правительства, главы министерств, ведомств, муниципальных образований региона.

Заседание штаба традиционно началось с доклада руководителя управления Роспотребназора по Самарской области Светланы Архиповой. На 4 января выявлено 298 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Суточный темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями снизился и составил 0,9%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по области — 9,35 (по России — 15,9). С 1 сентября 2020 года количество заболевших на 100 тысяч населения в области составляет 757,08. Сейчас превышают среднеобластное значение показатели в 22 муниципальных образованиях области. Высокие значения отмечаются в районах с небольшой численностью населения: увеличение показателя там дает каждый случай. Наибольшая доля от всех заболевших — в Самаре, в последние дни наблюдается рост в Тольятти.

При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост.

Охват лабораторными исследованиями поддерживается на необходимом уровне, чаще всего коронавирус выявляется у пациентов с признаками ОРВИ, реже — с пневмониями.

На 53-й неделе 2020 года отмечается снижение заболеваемости ОРВИ: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,6%, а в сравнении с предыдущей неделей 2020 года — на 29,8%. Случаев внебольничной пневмонии зафиксировано больше в сравнении с этим же временным отрезком в прошлом году, но меньше, чем в предыдущие недели 2020 года, и это хороший прогностический признак.

Совокупная заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 30,8%.

По словам министра здравоохранения Армена Беняна, о снижении тяжести заболевания и должном охвате лекарственным обеспечением свидетельствует соотношение амбулаторных и стационарных пациентов. В ковид-госпиталях лечатся 4,5 тысячи человек с коронавирусом и подозрением на него, на амбулаторном лечении находятся более 17 тысяч человек. На сегодняшний день свободно около 34% коечного фонда. Задействован и санаторно-курортный фонд — 4 санатория.

Проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний привиты 3922 человека. К концу праздничной недели ожидается очередной транш вакцины. Законтрактованы все средства, предназначенные для закупки лекарств: 60 млн из регионального бюджета и 185,6 млн из федерального, сформированы запасы препаратов на складе для обеспечения пациентов в праздничные дни. Продолжает работать горячая линия, отмечается некоторое снижение количества звонков. Стационары, поликлиническое звено и скорая помощь работают по прежним графикам.

Также работает региональный волонтерский штаб. Звонки принимают 60 волонтеров, дежурящих в штабах во всех муниципальных образованиях. Дополнительно добровольцы подключаются к доставке продуктов по заявкам. За праздничные дни поступило 71 обращение, из них 12 — на доставку, остальным звонившим требовалась консультация.

Александр Фетисов отметил, что оценивать позитивную динамику по снижению заболеваемости нужно с осторожностью. Тенденция роста заболеваемости в группе 65+ вызывает тревогу, так как это самая уязвимая категория людей, если они заболевают, то переносят болезнь тяжело, велики риски для жизни. Поэтому прекращать просветительскую работу относительно необходимости соблюдения ограничений в муниципалитетах не только нельзя — ее нужно максимально усиливать в предстоящую неделю. Кроме того, зампред правительства поручил усилить контроль соблюдения мер безопасности в торговых центрах, на фудкортах.

Кроме того, один из важных вопросов касался организации безопасности рождественских служб в храмах. По словам Александра Фетисова, учитывая опыт предыдущих лет, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут в храмы в Рождество. Главам муниципальных образований необходимо организовать разъяснительную работу, в том числе, со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на снижение риска заболевания коронавирусом: пресекать скопление людей, обеспечивать дистанцирование, соблюдение масочного режима, не допускать в храм самих служителей, у которых выявлены признаки заболевания, поддерживать чистоту в храмах. Управление Роспотребнадзора области направило в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания об усилении мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Отдельное поручение касалось работы мобильных бригад неотложной помощи: под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была выстроена грамотная оперативная их работа, в предстоящие дни нельзя допустить снижения мобильности, необходимо проверять состояние автомобилей, графики работы водителей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31