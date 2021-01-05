Дороги между Самарой, Новокуйбышевском и Чапаевском обновили по нацпроекту

В 2020 г. в Самарской области с опережением сроков выполнили капремонт дороги регионального значения "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово и завершили ремонт дороги "Новокуйбышевск — поселок Речников". Работы выполнены на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Двухполосная трасса "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск" — Маяк — Томылово протяженностью более 6 км связывает Новокуйбышевск и Чапаевск, по ней осуществляется транспортное сообщение между поселками, входящими в городские округа.

В рамках контракта подрядчик выполнил работы общей стоимостью более 178 млн рублей. Капитальный ремонт затронул все конструктивные элементы дороги. Проезжую часть расширили до 2,6 м в каждом направлении, дорожная одежда получила усиленную конструкцию: песчаный подстилающий слой толщиной 0,2 м, щебеночное основание толщиной 0,16 м, такой же толщины слой из асфальтогранулобетона, а также шестисантиметровый слой дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона Б-II.

Особое внимание уделили комплексному обустройству и элементам безопасности дорожного движения. Отремонтировали пять водопропускных труб, устроили шесть автобусных остановок. На пешеходном переходе появились светоотражающие элементы, установлен светофор и две искусственные неровности. Кроме того, дорогу оснастили барьерными и перильными ограждениями, нанесли разметку общей площадью почти 2 тыс. кв. м, установили новые дорожные знаки и опоры наружного освещения.

Трассу "Новокуйбышевск — поселок Речников" включили в список объектов ремонта регионального значения по нацпроекту дополнительно в 2019 г. по многочисленным обращениям граждан. Дорога соединяет Новокуйбышевск и Самару и является маршрутом маятниковой миграции населения.

Протяженность участка ремонта составила 6,1 км. Работы выполнены на 116 млн рублей. Во время ремонта заменили верхний слой покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон марки 20, обновили бортовой камень и дорожное полотно на остановках общественного транспорта общей площадью более 500 кв. м. Обустроили электроосвещение и установили оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения, нанесли разметку и заменили дорожные знаки на кольцевой развязке. Работы начались в августе 2019 г., дорожники обновили 4 км, ремонт на оставшихся 2 км завершили в 2020 году.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.