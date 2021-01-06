В двух районах Самарской области по нацпроекту отремонтировали дороги и мост

В 2020 г. в Кинель-Черкасском и Борском районах Самарской области отремонтировали 14 км региональной автомобильной дороги Отрадный - Богатое - Борское. Также капитально отремонтирован мост через реку Сарбай на трассе "Урал" - Муханово.

Дорожные работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Почти 341 млн руб. потребовалось, чтобы привести в нормативное состояние дорогу и полностью перестроить мост.

Дорога связывает населенные пункты нескольких районов области между собой, а также имеет выход на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя дорожного полотна, уширению участков дороги, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин. Установлено барьерное ограждение. Обустроена площадка для остановки общественного транспорта, заменен остановочный павильон в районе пос. Березняки. Нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

Кроме того, выполнен ремонт моста протяженностью 55 м через реку Кутулук, расположенный на 25 км дороги Отрадный - Богатое - Борское.

Капитальный ремонт моста через реку Сарбай стартовал в декабре 2019 года. Общая протяженность объекта - 250 м, в том числе моста - 56 м. На время работ была построена объездная дорога.

В рамках капитального ремонта переустроили и увеличили балки пролетного строения моста с шести до восьми, устроили выравнивающий бетонный слой, гидроизоляцию и защитный бетонный слой, верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия.

Также сделаны лестничные сходы, объект оборудовали техническими средствами безопасности дорожного движения и нанесли разметки. Мост ввели в эксплуатацию досрочно, в конце июля 2020 г., по контракту планировалось до 1 октября.

Напомним, в 2020 г. Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта, при этом большая часть контрактов была заключена в 2019 году. Задача заблаговременного проведения торгов и заключения контрактов на объекты нацпроекта 2020 г. была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.