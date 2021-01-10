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Баскетбол Спорт

БК "Самара" сыграет с "Новосибирском"

НОВОСИБИРСК. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная мужская команда "Самара" из Сургута перебралась в Новосибирск, где сыграет 11 января с местным клубом, сообщает официальный сайт волжан.

С сибиряками "Самара" встречалась совсем недавно — 20 декабря, и добилась тогда победы, 90:79. "Новосибирск" закрыл матчем с "Уфимцем" 2020 год и встречей с ним же открыл год 2021-й, оба раза победив: 75:62 и 88:65.

Благодаря этим двум победам сибиряки укрепились в зоне плей-офф, где делят сейчас шестое-седьмое места с "Куполом-Родниками" (победы-поражения — 8:6).

В очном противостоянии "Самара" ведет у сибиряков — 11:8. Причем наша команда выиграла девять последних матчей. Очередная встреча соперников — 11 января в Новосибирске. Начало — в 16:30 (смр).

Отметим, что в первом матче календарного года "Самара" уверенно взяла победу в Сургуте — 94:81.

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