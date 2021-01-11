На создание инфраструктуры индустриального парка "Преображенка" выделят 125 млн рублей

Самарской области из федерального бюджета выделены дополнительные средства для возмещения затрат области на создание инфраструктуры индустриального парка "Преображенка".

За 2020 год будет возмещено 50,4 млн руб., в 2021 году - еще 74,5 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Он также уточнил, что решение было принято правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году (Леонид Симановский является членом этой Комиссии).

"Индустриальный парк "Преображенка" - один из ключевых проектов Самарской области по развитию производств, малого и среднего бизнеса, по привлечению инвестиций. Руководство области уделяет большое внимание проекту. Дополнительное федеральное финансирование поможет успешной реализации проекта, экономическому развитию Самарской области, что в итоге скажется на качестве жизни людей. Парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований вместе с правительством продолжит оказывать поддержку Самарской области по различным направлениям и в 2021 году", - отметил Леонид Симановский.