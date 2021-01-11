16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На создание инфраструктуры индустриального парка "Преображенка" выделят 125 млн рублей Депутат Госдумы Евгений Серпер принял участие в акции "Коробка новогоднего счастья" Заместитель прокурора Самарской области переведен в Амурскую область Самарской области выделят 2,4 млрд руб. на развитие дорожной сети На реконструкцию детских школ искусств Самарской области в 2021 г. выделят 100 млн рублей

Федеральная власть Власть и политика

На создание инфраструктуры индустриального парка "Преображенка" выделят 125 млн рублей

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарской области из федерального бюджета выделены дополнительные средства для возмещения затрат области на создание инфраструктуры индустриального парка "Преображенка".

За 2020 год будет возмещено 50,4 млн руб., в 2021 году - еще 74,5 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Он также уточнил, что решение было принято правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году (Леонид Симановский является членом этой Комиссии).

"Индустриальный парк "Преображенка" - один из ключевых проектов Самарской области по развитию производств, малого и среднего бизнеса, по привлечению инвестиций. Руководство области уделяет большое внимание проекту. Дополнительное федеральное финансирование поможет успешной реализации проекта, экономическому развитию Самарской области, что в итоге скажется на качестве жизни людей. Парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований вместе с правительством продолжит оказывать поддержку Самарской области по различным направлениям и в 2021 году", - отметил Леонид Симановский.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31