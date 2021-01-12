В Самаре открылась выставка картин, нарисованных голосовым помощником Яндекса

Вечером, 9 января, в арт-галерее "Виктория" состоялось открытие первой в новом году выставки "ЦСИ Алиса". Голосовой помощник Яндекса теперь умеет создавать картины по запросам пользователей — достаточно написать ей "Алиса, нарисуй", а дальше добавить то, что вы хотите увидеть. Через несколько секунд картина будет готова, её можно будет скачать и распечатать.

Для того чтобы Алиса нарисовала что-то, ей не нужны кисти, краски, талант и годы обучения. Всё это она делает при помощи двух нейронных сетей: одна из них обучалась на работах художников XX века и умеет генерировать сами картины, другая — сопоставляет смысл изображения и текста пользователя.

Коты, закаты, радость и красота — голосовой помощник нарисует всё что угодно.

Выставка в "Виктории" условно была поделена на две части: одну часть занимала Алиса и её картины, вторую занимали картины художников, под которыми авторы выразили свое мнение об "Алисе". Среди участников были Виолетта Гришина, Кирилл Ермолин-Луговской, Алексей Журавлев, Константин Зацепин, Дмитрий Кадынцев, Руслан Матюк, Илья Михеев, Дмитрий Сидоров, Александр Филимонов.

"Если брать тему искусства — живопись, то вопрос о том, за кем же будущее, спорный. Но, как я уже писал в манифесте, будущее все-таки за человеком, - делится мнением художник Илья Михеев. - Если взять другие виды искусства, такие как перфоманс, скульптура, видео, то машины пока еще не подобрались до этого, потому что сделать это сложнее. Технологии сейчас популярны, так как этот процесс достиг определенной точки, когда человек начал уступать во многих моментах. Поэтому, я думаю, во всех сферах остро стоит вопрос роли человека. Это беспокоит, поэтому интересно за этим наблюдать".

Любой пользователь может попросить голосового помощника нарисовать что-нибудь конкретное, например, какое-нибудь животное, или что-то абстрактное. На выставке представлены запросы, которые посылала Алисе куратор Анастасия Альбокринова. Она просила её нарисовать космос, Россию, Волгу, вечер, дом, художника, вечность и даже саму себя (несколько раз).

"Положа руку на сердце, могу сказать, что будущее за неким симбиозом искусственного интеллекта и человека. Как мне кажется, на сегодняшний день, конечно, человек превосходит машину в плане своей идентичности, но что будет в будущем — загадывать сложно. Я думаю, что именно в симбиозе будет рождаться что-то новое. Например, мы сейчас используем технику для изображения реальности, а вскоре, я думаю, будем использовать искусственный интеллект для большего погружения", - считает художник Кирилл Ермолин-Луговской.

Галерея "Виктория" приглашает на выставку "ЦСИ Алиса" всех желающих до 31 января.