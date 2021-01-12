АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги тематических мероприятий, реализованных в Год памяти и славы, который был объявлен в РФ 2020 год по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В течение года предприятие оказывало благотворительную помощь на реконструкцию и ремонт памятников и мемориалов героям войны, а сотрудники участвовали в волонтерских акциях, оказывали поддержку ветеранам.

В течение всего юбилейного года проводился ремонт скульптурных композиций, благоустройство прилегающих территорий и реконструкция военных захоронений. Предприятие помогло отремонтировать более 30 памятников и мемориалов в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Республике Татарстан. На эти цели было выделено почти 12,4 млн рублей.

В том числе в Саратовской области отремонтирован мемориальный комплекс Вечный огонь и Стена Памяти в г. Маркс, проведены работы на мемориале памяти погибшим воинам — землякам на площади Победы г. Красноармейска. В селе Красноармейское Энгельсского муниципального района при финансовой поддержке предприятия открыт памятник участникам Великой Отечественной войны.

В г. Бугуруслане Оренбургской области обновлён главный мемориальный комплекс с Монументом воинской славы. Отремонтированы памятники в трех селах Бугурусланского района — Завьяловка, Красноярка и Кирюшкино. В селе Татарская Тумбарла Бавлинского района Республики Татарстан на мемориале воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, завершена реконструкция и впервые зажжен Вечный огонь.

В течение года проведены ремонты памятников и благоустройство мест захоронений советских воинов на хуторах и в селах девяти муниципальных районов Волгоградской области.

В Самарской области отремонтирован мемориальный комплекс в г. Сызрани и монумент Славы в центре села Кинель-Черкассы, а также памятники в селах Старая Рачейка и Домашка.

Кроме того, в г. Самаре АО "Транснефть - Приволга" выделило благотворительное финансирование на проектирование и изготовление 30 мемориальных досок в честь куйбышевцев — Героев Советского Союза. Проект по увековечиванию памяти самарцев-героев реализовывался по инициативе Администрации городского округа, Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке АО "Транснефть - Приволга".

В течение года работники акционерного общества и члены их семей участвовали в тематических волонтерских мероприятиях. В рамках акций "Подарок ветерану" и "Диалог поколений" ветеранам войны и труженикам тыла были переданы продуктовые наборы и необходимые в быту вещи. Накануне Дня защитника Отечества, Дня Победы и Нового года молодые специалисты предприятия побывали в гостях у ветеранов и вручили подарки. При этом соблюдались все необходимые санитарные нормативы.

В рамках общефедеральной акции "Окна Победы" во всех регионах, где располагаются производственные объекты предприятия, сотрудники вместе с детьми украсили окна домов и квартир символикой Дня Победы и портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. В структурных подразделениях АО "Транснефть - Приволга" состоялся конкурс детских рисунков, посвященный юбилею Великой Победы.