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Преступления Происшествия

У ранее судимого жителя Суходола изъяли более 50 граммов марихуаны

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сергиевского района поступила информация, что житель поселка Суходол может незаконно хранить у себя наркотические вещества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители и понятые обыскали дом и придомовую территорию подозреваемого и нашли сверток с высушенными растениями. Экспертиза показала, что это 50,2 грамма марихуаны, "что относится к значительному размеру".

Неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, имущественные и тяжкие преступления 34-летний подозреваемый пояснил, что хранил наркотики не для продажи, а для личного употребления. Однако позже выяснилось, что подозреваемый пытался "угостить" марихуаной 33-летнего знакомого.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и  "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В настоящий момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом направлены в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

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