Защитником "Крыльев Советов" Сергеем Божиным интересуется клуб из Греции

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин попал в сферу интересов одного из клубов чемпионата Греции, сообщает Metaratings.ru.

По словам источника портала, спортивный департамент одного из греческих клубов прорабатывает проект возможного предложения по Божину. Кроме того, по данным портала, в услугах Божина заинтересован ряд российских клубов, в том числе из РПЛ.

Напомним, Божин является воспитанником самарской школы футбола. Он выступал за "Ладу", "Сызрань-2003" и "Факел". В "Крылья Советов" перешел из московского "Торпедо" летом 2020 г. на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 750 тысяч евро. Контракт Божина с самарским клубом действует до лета 2022 года.

СМИ также сообщают, что нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков перейдет в "Ростов". Сейчас ведутся переговоры по деталям трансфера. В текущем сезоне 21-летний Голенков провел 23 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.