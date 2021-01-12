В СОУНБ откроется выставка "Пространство самарского времени. Том Первый"

В среду, 13 января, в 13:00, в СОУНБ откроется историко-документальная выставка "Пространство самарского времени. Том Первый".

Она состоится в рамках просветительского проекта "Самарская губерния: Люди. События. Символы".

1 (13) января 1851 г. была образована Самарская губерния на основании Указа императора Николая I от 6 декабря 1850 года. Указ гласил: "Образовать на левом берегу Волги новую губернию, под названием Самарской, в которой городу Самаре быть губернским городом".

Выставка раскроет историю губернии в виде наиболее ярких и значимых событий, которые вывели ее на общероссийскую и мировую арену. 5 (17) мая 1858 г. под Самарой открылась первая в мире кумысолечебница, где применяли научную методику. Туда приезжали лечиться из Германии, Франции, Италии, Англии и Португалии.

Проект "Самарская губерния: Люди. События. Символы" будет состоять из трех томов. Первый том вместит события с 1851 г. (создание губернии) и до начала ХХ века. Со знаковыми событиями ХХ и ХХI веков читателей познакомят в течение юбилейного 2021 года.