Россияне на треть увеличили онлайн-траты на новогодние развлечения

Траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть — до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть — до 1,8 млрд рублей — снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

Москвичи не смогли компенсировать столичным ресторанам и кафе отсутствие привычного трафика иностранных туристов — по статистике эквайринга ВТБ, оборот заведений общественного питания в городе снизился год к году почти на 40% и составил 723 млн рублей. Также 35% выручки не досчитались московские гостиницы, 42% потеряли турагентства. Одновременно выросли расходы москвичей и гостей столицы на развлечения (на 22% год к году), а расходы на такси, автобусы и железнодорожные билеты — на четверть. Общие расходы россиян в столице в период новогодних каникул составили 9,2 млрд рублей, что на 7% выше прошлогодних значений.

Многие жители столицы и центральной части России в этом году отправились в тур по городам "Золотого кольца" — объем трат там вырос на 17% по сравнению с годом ранее. Наиболее значительно увеличилась выручка местных заведений общепита — на 42% год к году. Оборот алкомаркетов вырос на 32%, расходы на развлечения увеличились на 10%. Расходы на гостиницы остались на уровне прошлого года, так как ввиду ограниченного размера гостиничного фонда многие путешественники выбрали размещение в несетевых объектах или аренду квартир.

На 13% выросли расходы россиян в регионах, где расположены популярнейшие горнолыжные курорты. Вдвое больше, чем годом ранее, заработали местные гостиницы, на 38% выросла выручка локальных ресторанов и кафе, на 68% больше туристы потратили в развлекательных и культурных заведениях. На 22% увеличились расходы на транспорт, на 23% — объем продаж в алкомаркетах.

"В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны — закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, — комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. — Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование".