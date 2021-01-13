"Открытие Private Banking" проводит выставку работ молодых художников

В Москве, на Остоженке, во флагманском офисе "Открытие Private Banking", подразделения банка "Открытия" по работе с состоятельными клиентами, открылась выставка работ молодых художников. Работы представлены арт-галереей SAMPLE.

Арт-галерея SAMPLE основана в 2016 году. Она проводит выставки, аукционы и образовательные проекты. В онлайн-галерее sample-art.com представлено более 800 работ 52 профессиональных художников из России, Англии, Франции, Германии, США, Израиля, Грузии.

В экспозиции в офисе Открытие Private Banking на Остоженке представлены работы талантливых молодых художников Дмитрия Самыгина, Мани Вертиго, Анны Андржиевской, Алексея Дубинского, Варвары Чельцовой, Алексея Яковлева, Евгении Дудниковой, Ярослава Шейна. Их творчество представляет широкую палитру жанров и стилей современного изобразительного искусства.

Клиенты "Открытие Private Banking" могут приобрести выставленные работы для личных коллекций или в подарок.

Выставка продлится до февраля 2021 года.